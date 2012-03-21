Необходимо написать небольшой скриптик

Есть список емайл адресов, среди которых много одинаковых.

Необходим скрипт, который среди этих адресов будет находить одинаковые из них оставлять один и затем все адреса выводятся в новой странице уже где нету повторяющихся.

Имеесят хостинг, бд все что необходимо.

ЖДу ваших предложений.