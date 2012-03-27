Поставить свёрстанный html на magento

Добрый день, Требуется написать админку с возможностями добавлять аккаунты определенной системы (банковской) и парсить оттуда отчетность по всем аккам. Полное T3 предоставляю при личном контакте!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый хтмл сайта все картинки стили итд.
Готова заготовка для шаблона magento (Уже сделана главная страница)
Нужно сделать:
Небольшие изменения на главной странице, чтобы можно было подгружать голосования , новые продукты.
Сделать правильное отображение товаров, по шаблону.
Также при нажатии на товар он должен отображаться в новом шаблоне а не в стандартном магенто.
Добавить мультиязычность.
У самого времени нет поэтому создал проект. Работы немного так как всё готово (хтмл, шаблонный каркас)
Сроки горят нужны люди кто действительно сделает без проблемно !
Оплата по webmoney!
-------------------------
Скрин шаблона СВЁРСТАННОГО, прикреплен.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется: 1. Загрузить временное изображение на сервер. 2. Отобразить изображение ниже формы загрузки. 3. Обработка изображения плагином Jcrop библиотеки Jquery (масштаб) На выходе миниатюра 100*100 пикселей. 4. Сохранить полученную миниатюру на сервере. 5. Удаление временного изображения. *******Всё это безобразие без перезагрузки ...Завершен12 лет назад
- $10
Добрый день. Есть задача сделать отображения тегов в новых родительских категориях. Изначально есть работающая схема категорий , вверху которых теги, при клике на тег - отображаются посты этой категории с выбранным тегом. Дело в том, что ...Закрыт12 лет назад
- $500
Нужна программа - приложение - калькулятор стоимости автомобиля. Для сайта по выкупу аварийных автомобилей. За базу нужно будет взять настраиваемый поиск яндекса - http://auto.yandex.ru/avg-price.xml или поиск сайта авто.ру (именно оттуда будет выводиться предварительная стоимость запрашиваемого автомобиля, для ...Завершен12 лет назад
Ну собственно в названии все написано практически, распишу немного. Как известно в DLE тег {image-1} выводит первую картинку из новости, но при использовании дополнительных полей, вернее вставки изображений в дополнительное поле, изображение не выводится. Собственно нужна поправка ...Завершен12 лет назад
Поставить на сайт wordpress редирект для пользователей из смартфонов (iphone, android ... но не wap) Сайт обычный, на wordpress. Возможно есть плагины для этого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо спарсить с wordstat.yandex.ru статистику фраз и частотность по слову "скидки" по 36 регионам РФ. Частотность в 3-х форматах: обычная, " " и "!". Сделать и выслать в формате CSV. Удобнее всего через программу СловоЁб ...Завершен12 лет назад
- $100
Есть магазин на движке osCommerce VaM Edition (2008 г.в.) Необходимо: 1) При переходе с "сайта А" на сайт интернет магазина будет перередаваться "Код клиента" необходимо сделать разовую регистрацию этого клиента, и чтобы в дальнейшем он мог авторизироваться при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно допилить скриптец, как я понимаю кода будет строк 10. Я в общем не пишу на этом языке поэтому столкнулся с трудностями. Суть в том что нужно прочитать из файла значения width и height (если это необходимо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать модуль системы пополнения личного счета пользователя на сайте, для сайта на php (сайт в разработке). Предложить механизм оплаты выставленных счетов исходя из личного счета. Способы пополнения счета: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад