Поставить свёрстанный html на magento

Есть готовый хтмл сайта все картинки стили итд.

Готова заготовка для шаблона magento (Уже сделана главная страница)

Нужно сделать:

Небольшие изменения на главной странице, чтобы можно было подгружать голосования , новые продукты.

Сделать правильное отображение товаров, по шаблону.

Также при нажатии на товар он должен отображаться в новом шаблоне а не в стандартном магенто.

Добавить мультиязычность.

У самого времени нет поэтому создал проект. Работы немного так как всё готово (хтмл, шаблонный каркас)

Сроки горят нужны люди кто действительно сделает без проблемно !

Оплата по webmoney!

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Скрин шаблона СВЁРСТАННОГО, прикреплен.