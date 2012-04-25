Загрузка изображений

Добрый день. Есть задача сделать отображения тегов в новых родительских категориях. Изначально есть работающая схема категорий , вверху которых теги, при клике на тег - отображаются посты этой категории с выбранным тегом. Дело в том, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. Загрузить временное изображение на сервер.
2. Отобразить изображение ниже формы загрузки.
3. Обработка изображения плагином Jcrop библиотеки Jquery (масштаб) На выходе миниатюра 100*100 пикселей.
4. Сохранить полученную миниатюру на сервере.
5. Удаление временного изображения.
*******Всё это безобразие без перезагрузки страницы, т.е. асинхронно.
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