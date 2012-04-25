Загрузка изображений

Дмитрий справился со своей задачей полностью, кроме того выполнил все пожелания и ответил на вопросы по проекту. Лёгок в общений. Сразу видно большой опыт работы с CMS, в частности WordPress, а так же с написание различных скриптов. Ну и самое главное приемлемая и не высокая цена за проект очень радует. Спасибо и больших успехов!