Спарсить статистику запросов Яндекс

Веб-программированиеЗавершен2 заявки167 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо спарсить с wordstat.yandex.ru статистику фраз и частотность по слову "скидки" по 36 регионам РФ. Частотность в 3-х форматах: обычная, " " и "!". Сделать и выслать в формате CSV. Удобнее всего через программу СловоЁб или Key Kollector или другой аналог.

12 лет назад
Gnoll
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
12 лет назад
$10
1 день
Выражаю большую благодарность Константину за оперативно выполненную работу в точном соответствии с техническим заданием.
ТЗ и оплатой доволен. Спасибо!
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