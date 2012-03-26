Спарсить статистику запросов Яндекс

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Здравствуйте.
Необходимо спарсить с wordstat.yandex.ru статистику фраз и частотность по слову "скидки" по 36 регионам РФ. Частотность в 3-х форматах: обычная, " " и "!". Сделать и выслать в формате CSV. Удобнее всего через программу СловоЁб или Key Kollector или другой аналог.
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