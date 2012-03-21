Проект с использованием Selenium (seleniumhq.org)

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки229 просмотров
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Необходимо использовать Selenium для анализа кода сайта после некоторых действий на сайте для партии сайтов.

Дается список сайтов и действия на сайте (движение мышкой, клик по ссылке, прокрутка страницы вниз и др) необходимо получить html после выполнения этих действий. Все действия должны производится на сервере.

Планируется использовать Selenium Remote Control (http://seleniumhq.org/projects/remote-control/). Необходима помощь в настройке и написании тестов, также имеется ряд вопросов.

Описание.

В качестве исходных данных задается список сайтов и настройки тестирования (запускается скрипт с параметрами или именем файла с параметрами).

Для каждого урла имеются следующие данные: урл, реферер, куки, прокси, заголовки (user-agent..), номера сценариев теста (может быть один или несколько тестов). При задании номера сценария задаются параметры сценария (для ряда сценарием, координаты мышки, на сколько делать скроллинг, на какую ссылку кликнуть и т.п.),

Сценарии настраиваются отдельно и вызываются по номерам. должны быть следующие сценарии:

1. Переместить мышку с текущих координат (или заданных) на x2,y2, потом на координаты … (массив координат).

2. Кликнуть по координатам на экране (x,y)

3. Кликнуть по ссылке с заданным href, id, или именем (задается в параметрах).

4. Если страница большая, прокрутить её вниз на X%.

5. ожидание Х сек

6. Сохранение кода и переменных окружения (настройки какие расширения сохранять, и перем окружения). Всех подгружаемых файлов (скриптов, рисунков, фреймов). Если есть фреймы необходим также код фреймов и всего что они там грузят. Если есть редирект, сайт куда он сделан и его содержимое. Должен быть код всего что загрузил браузер и откуда - важно иметь все данные!

7. Скриншут сайта (куда сохранять имя файла).

Наверняка не все параметры сценариев предусмотрел, сами сценарии такие. Надо будет добавить напишу отдельно.

После выполнения сценариев необходимо извещение - запуск определенного скрипта с параметром (урл) что сайт тест прошел (или ошибка при выполнении теста - сайт висит или др (http статус).

Выполняться должно в 2 браузерах (IE и FF) и в 2 ОС (win & linux), нужна будет помощь в настройке.

Интересует цена и сроки.

12 лет назад
DFService
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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