1С БУС + УТ 10.3 - изменить сайт

Адрес сайта: www.aservs.ru

Используемое ПО:

- 1С:Битрикс ред. «Для малого бизнеса»

- Управление торговлей 8.2 10.3

Условия оплаты: без предоплаты, оплата только после сдачи-приемки работ.

В обязательно порядке указывайте стоимость ваших услуг по представленному ТЗ и сроков выполнения.

Перечень задач:

1. Добавить в систему второй каталог (порядка 500 позиций) из УТ 10.3, настроить синхронизацию и вывести его на главную страницу

2. В главное меню добавить пункт «Запасные части», переключающий посетителя на уже имеющийся каталог запчастей

3. Настроить внешний вывод каталога аналогично каталогу запасных частей: в левой части сайта – группы, в правой же группы должны разделяться маркером по признаку «Тип оборудования» (иерархическое дерево свойств выглядит так: Тип оборудования->Наименование группы->Наименование оборудования)

4. Используя уже имеющийся на сайте фильтр «Подобрать запасные части по каталогу», организовать аналогичный для каталога оборудования (Тип оборудования, Наименование группы, Наименование оборудования). Фильтры должны отображаться только при нахождении в родительском каталоге (на страницах «Контакты», «Новости» и т.д. фильтр отображаться не должен). В каждом каталоге должен выводиться фильтр по нему.

5. Убрать вывод функции модуля интернет-магазина (купить, корзина и т.д.)

6. Убрать новости с главной страницы, организовать их вывод через отдельный пункт меню

7. Модификация хедера (верхняя часть сайта): уменьшить высоту, разместить картинки.

Отдельно рассмотрим предложения по дополнительной модификации (редизайн, рекомендации по организации структуры, добавление новых функций) с целью улучшения сайта. Здесь также необходимо указать ориентировочную стоимость и сроки выполнения.