Разработка мобильной версии веб-сайта

Список доработок: 1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту. 2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у поставщика AFC ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать мобильную версию (под webkit броузеры) новостного портала.
Основной функционал сводится к выборке новостей из mysql базы по различным параметрам (категории, дата и тп) и отображение на сайте.
Серверная часть должна быть выполнена на PHP, в качестве js фрейморка возможно использование ChocolateChip UI (+zepto.js если необходимо). Возможно использование других фрейморков, если убедите в целесообразнности.
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