Разработка мобильной версии веб-сайта

Требуется разработать мобильную версию (под webkit броузеры) новостного портала.

Основной функционал сводится к выборке новостей из mysql базы по различным параметрам (категории, дата и тп) и отображение на сайте.

Серверная часть должна быть выполнена на PHP, в качестве js фрейморка возможно использование ChocolateChip UI (+zepto.js если необходимо). Возможно использование других фрейморков, если убедите в целесообразнности.