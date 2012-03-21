Программирование на java и работа с веб-програм.

Необходимо сделать компонент экзамен с админкой для Joomla 1.0 с использованием модных Java или jQuery
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текущий веб портал.
Необходимо нарисовать два веб интерфейса дополнительно, но согласно используемой уже технологии. Данные для веб интерфейсов будут браться из готовой базы данных. И как итог встроить несколько готовых и двух созданных интерфейсов в единое веб окно с единой формой логинизации.
1. Текущий портал написан на Java (1.6), в качестве основы использован фреймворк Spring, для построения UI используется GWT. Некоторые объекты доступа к данным написаны на Scala.
2. База данных реализована на Oracle 11g standard. Для доступа к объектам данных реализован API на PL/SQL. Прямые обращения к таблицам не рекомендуются.
3. Портал развернут на базе Glassfish 3
4. Требований к ОС нет. Главное чтобы наличествовал JDK 1.6 или выше. Сейчас все работает на RedHat Linux (СУБД) и Windows Server 2003 (портал).
5. Желательно, чтобы разработка также велась на Java. Обязательное требование – совместимость SSO с реализованным в GlassFish.
ТЗ не профессиональное прикладываем.
Готовы ответить на вопросы. Нужны сроки и бюджет.
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