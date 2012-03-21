Программирование на java и работа с веб-програм.

Есть текущий веб портал.

Необходимо нарисовать два веб интерфейса дополнительно, но согласно используемой уже технологии. Данные для веб интерфейсов будут браться из готовой базы данных. И как итог встроить несколько готовых и двух созданных интерфейсов в единое веб окно с единой формой логинизации.

1. Текущий портал написан на Java (1.6), в качестве основы использован фреймворк Spring, для построения UI используется GWT. Некоторые объекты доступа к данным написаны на Scala.

2. База данных реализована на Oracle 11g standard. Для доступа к объектам данных реализован API на PL/SQL. Прямые обращения к таблицам не рекомендуются.

3. Портал развернут на базе Glassfish 3

4. Требований к ОС нет. Главное чтобы наличествовал JDK 1.6 или выше. Сейчас все работает на RedHat Linux (СУБД) и Windows Server 2003 (портал).

5. Желательно, чтобы разработка также велась на Java. Обязательное требование – совместимость SSO с реализованным в GlassFish.

ТЗ не профессиональное прикладываем.

Готовы ответить на вопросы. Нужны сроки и бюджет.