Joomla Ace polls

сейчас на странице результатов голосования выводится одно голосование, переключение на другие происходит с помощью выпадающего списка вверху страницы. (так стандартно в компоненте)

нужно сделать чтоб на странице отображалось к примеру результатов 5 голосований, а остальные шли внизу списком, или появлялась пагинация на переключение на другие страницы к остальным результатам.

кто может реализовать, оставляйте цену и срок.