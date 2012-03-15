Доработка сайта

Проект seo.designnewschool.ru/

Требуются доработки такого плана:

I ЭТАП, указывает:

1) название сайта

2) урл

3) регион

II ЭТАП, предлагается выбрать слова не менее 10 ( итого по 100 руб каждое получается низко частотное) в списке показываются слова ВСЕ в выбраной тематике но для выбора доступны только низко частотные далее идут средне частотные ( высокочастотных нет – всеравно не выведем:)

акссесуары для ванной 300 руб

акссесуары для ванной 300 руб

акссесуары для ванной 100 руб

акссесуары для ванной 100 руб

среднечастотные слова доступны для выбора, после того как выходит 80% слов низкочастотных – надпись должна быть

слов можно выбрать не менее 10

3 ЭТАП

оплата – если нч то по 100 руб за слово. пополнение личного кошелька, далее оплата из кошелька

4 ЭТАП

определение проиндексированности сайта в поисковиках ( автоматом)

возраст домена

наличие выбранных слов в тексте сайта

если сайт не проиндексирован домен новый и в тексте не встречаются слова то срок вывода 8 мес

для всех остальных случаев вывод 5 мес 80% слов. Яндекс+Гугл

показывается ентот “барчик” где стоят месяцы – гдето там эта страница есть на сайте – поищи

должна быть подсказка, что мы можем написать текст – заказать текст – 1 текст 30 уе срок 1 день далее он должен разместить его на своем сайте и должна быть кнопка “проверить наличие текста” если он есть то срок меняется на 3 мес. далее раз в неделю должно проверятся наличие текста на сайте если его нет автоматом срок увеличивается до 5 мес в случае если он его вернет обратно на 3 мес. если опять убрал проект замораживается и деньги не возвращаются ( должно быть предупреждение в FAQ)

обовсем этом приходит уведомление на почту

деньги он может вернуть в любой момент!

1 мес возврат 60% средств, 2 мес возврат 30% средств

в месяце 30 дней – соответсвенно сумма тупо делится на 30 дней тоесть если от 100 уе 60%=60 уе то через день можно вернуть сумму 60 за вычетом 4 уе ( за каждый день 2 уе соответсвенно) при возврате средств проект замораживается

если он захочет вернуть деньги СРАЗУ то за вычетом 2% сумма возвращается в течении 2 дней на его счет