Доработка сайта

Сайт на joomla 2.5 http://strahovoiportal.ru/kasko?view=form Сейчас на сайте реализована форма, там есть селекты марка и модель, данные формируются из массива которые прописаны в BreezingForms. Но нужно чтобы данные брались из базы данных. В базе данных созданы 2-е таблицы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект seo.designnewschool.ru/
Требуются доработки такого плана:
I ЭТАП, указывает:
1) название сайта
2) урл
3) регион
II ЭТАП, предлагается выбрать слова не менее 10 ( итого по 100 руб каждое получается низко частотное) в списке показываются слова ВСЕ в выбраной тематике но для выбора доступны только низко частотные далее идут средне частотные ( высокочастотных нет – всеравно не выведем:)
акссесуары для ванной 300 руб
акссесуары для ванной 300 руб
акссесуары для ванной 100 руб
акссесуары для ванной 100 руб
среднечастотные слова доступны для выбора, после того как выходит 80% слов низкочастотных – надпись должна быть
слов можно выбрать не менее 10
3 ЭТАП
оплата – если нч то по 100 руб за слово. пополнение личного кошелька, далее оплата из кошелька
4 ЭТАП
определение проиндексированности сайта в поисковиках ( автоматом)
возраст домена
наличие выбранных слов в тексте сайта
если сайт не проиндексирован домен новый и в тексте не встречаются слова то срок вывода 8 мес
для всех остальных случаев вывод 5 мес 80% слов. Яндекс+Гугл
показывается ентот “барчик” где стоят месяцы – гдето там эта страница есть на сайте – поищи
должна быть подсказка, что мы можем написать текст – заказать текст – 1 текст 30 уе срок 1 день далее он должен разместить его на своем сайте и должна быть кнопка “проверить наличие текста” если он есть то срок меняется на 3 мес. далее раз в неделю должно проверятся наличие текста на сайте если его нет автоматом срок увеличивается до 5 мес в случае если он его вернет обратно на 3 мес. если опять убрал проект замораживается и деньги не возвращаются ( должно быть предупреждение в FAQ)
обовсем этом приходит уведомление на почту
деньги он может вернуть в любой момент!
1 мес возврат 60% средств, 2 мес возврат 30% средств
в месяце 30 дней – соответсвенно сумма тупо делится на 30 дней тоесть если от 100 уе 60%=60 уе то через день можно вернуть сумму 60 за вычетом 4 уе ( за каждый день 2 уе соответсвенно) при возврате средств проект замораживается
если он захочет вернуть деньги СРАЗУ то за вычетом 2% сумма возвращается в течении 2 дней на его счет
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