Интерактивная карта

Пример здесь https://secure.e-konsulat.gov.pl/ Требуеться сделать только две (национальная и шенгенская) аналогичные анкеты, без предисловия а иммено: выбор страны, города, проверка по картинке, выбор даты -это все НЕ нужено! Выбор языка: Польский ...
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Есть интетерактивная карта торговых помещений на джава скрипте, нужно чтобы через админку можно было менять названия арендаторов и объединять площади торговых точек.
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