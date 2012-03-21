Разработка интерактивной карты

Нужна интерактивная карта города Саратова для информационного сайта. При приближении - детализация что бы было видно дома на улице. С возможностью заказчику самому максимально просто добавлять на карте метки (в т.ч. ссылки, фото, редактировать содержание и стиль), а так же связанную с поисковиком. За основу можно взять какую-либо из имеющихся в интернете карт, благо их сейчас много, главное подретушировать цветовую гамму карты и стиль меток под общий дизайн сайта.

Приветствуются заявки с примерами работ в данной сфере.