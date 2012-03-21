Поправить js

По ссылке ниже на странице в левом нижнем углу всплывает иконка, при наведении на которую происходит раскрытие.

Там 3 кнопки.

Текущая реализация очень нагружена хламом и лишним кодом, грузящим мусор.

Необходимо преобразовать как можно проще (или переписать с 0), оставив 3 кнопки.

Первая будет открывать окошко фиксированного размера и подгружать туда страницу, 2 других – простой линк на 2 ресурса.

voice-server.ru/test.html