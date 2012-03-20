Парсер бинг

$28
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Нужно сделать парсер снипетов и картинок бинг и модифицировать функцию парсинга гугл под не английский язык

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12 лет назад
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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