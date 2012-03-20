Настроить osTicket

Веб-программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На oSticket необходимо повесить сверстанные шаблоны:

- Добавление тикета

- Список тикетов

- Просмотр тикета

Работа через GIT.

Skype: markolofsen (общаемся голосом).

Оплата: Яндекс, Вебмани

12 лет назад
7613396
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Исправить баг Drupal

    Сайт написан на друпале, возник косяк в админке, часть разделов не активны, и при заходе в админке вылазиет окно с ошибками (скрин). Починить нужно сегодня, работы очевидно не много, т.к. видимо слетели настройки

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой сайт. Дизайн готов.

    Необходимо дописать уже готовый сайт. Демку можно посмотреть тут: http://www.reg.ru/templates/38312?category=42,9,84 1. Дописать, с текстом на Русском языке 2. Добавить функцию добавления товаров через Excel - таблицу, то есть, название, картинку, цену, описание и прочее. Задача довольно простая. В связи с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    Требуется человек которые приведет весь сайт в хороший коммерческий Вид (Жду предложение по пунктам) - Реализовать ФЛЕШ – карту дилеров - Реализовать Закрытую зону дилеров Сайт Shantui-russia.com

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Mp3 плеер simpla cms (smarty)

    $100

    Мне нужно сделать одну доработку на сайт, это мп3 плеер встроить, что бы в админке к товару можно было присоединить мп3 файлы, а на сайте если файл присоединён к товару то включался плеер вот этот ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Импорт товаров Joomshoping

    $50

    Нужно в файл импорта добавить поля с атрибутами товаров, фото , дополнительные фото, и характеристики товаров Все это будет импортироваться из нового прайса, подробности при переписке

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аудит и доработка сайта на 1С Битрикс

    $100

    Имеется кривоватый сайт на Битрикс. Необходимо пройтись по нему зорким взглядом, посмотреть что к чему и составить трабл-листинг. Далее отработать все пункты по нему. Все движения оплачиваются. Пишите предложения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад