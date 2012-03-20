Настроить osTicket

Нужен программист разбирающийся в системе управления вебасист. Есть несколько заданий связаных с этой системой
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На oSticket необходимо повесить сверстанные шаблоны:
- Добавление тикета
- Список тикетов
- Просмотр тикета
Работа через GIT.
Skype: markolofsen (общаемся голосом).
Оплата: Яндекс, Вебмани
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