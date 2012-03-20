Импорт товаров Joomshoping

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно в файл импорта добавить поля с атрибутами товаров, фото , дополнительные фото, и характеристики товаров

Все это будет импортироваться из нового прайса, подробности при переписке

12 лет назад
omykhaylenko
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
  • Похожие заказы

  • Интерпол24

    Есть утверждённый дизайн сайта (см. файл). Необходимо "натянуть" этот дизайн на движок MediaWiki. Срок исполнения важен. В данный момент сайт существует в следующем виде (http://borexino.com/index.php/Заглавная_страница). Хостинг подбирать не требуется, уже есть. Нужно только довести сайт ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать модуль на Joomla

    $250

    Привет! Есть сайт на джумле нужно доработать модуль не сложный. Кое где добавить полей. ТЗ прилагаю. Все желающие велкам в личку за логином и паролем. Работы на 2 дня с ленцой. Бюджет до 5 т.р.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аудит и доработка сайта на 1С Битрикс

    $100

    Имеется кривоватый сайт на Битрикс. Необходимо пройтись по нему зорким взглядом, посмотреть что к чему и составить трабл-листинг. Далее отработать все пункты по нему. Все движения оплачиваются. Пишите предложения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт Joomla - компонент/дизайн/joomfish/

    $200

    Требуется создать сайт CMS Joomla Cайт для агенства недвижимости: 1. дизайн есть, верстка есть (в аттаче картинки дизайна)! 2. Компонент этот http://extensions.joomla.org/extensions/vertical-markets/booking-a-reservations/booking/13477 (возможности компонента смотреть в демо) 3. настроить мультиязык (joomfish) Сроки ограничены! Бюджет тоже! Короткое описание главных функций: 0). ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP скрипт поиска по параметрам

    На главной странице сайта есть форма скрипта поиска гостиниц и мини-отелей. Параметры, которые влияют на поиск: 1. Название гостиницы (или мини-отеля). 2. Адрес, а именно улица, где находится гостиница (или мини-отель). 3. Тип: гостиница, или мини-отель. 4. Название станции ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать сайт службы бронирования гостиниц на ModX

    Необходимый функционал сайта: 1. Будет несколько Главных страниц. Вид у них будет одинаковый, только текстовая часть разная. В идеале нужно, чтобы на любую страницу можно было повесить тот или иной блок (это и левая часть, и меню ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по выбору и установке ГИС-сервера

    $100

    Требуется на основе готового решения сделать ГИС-сервер территории СНГ для внутреннего использования внутри небольшой организации. Необходима возможность просмотра карт через HTTP, добавления на карту статичных меток (описаний объектов). Желательно карта с фото со спутника. Уровень ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад