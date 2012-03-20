Написать сайт службы бронирования гостиниц на ModX

Здравствуйте! Нужен программист php, имеющий практический опыт по работе с highload проектами – понимание, знание, реализация Apache Hadoop, hbase, casandra (будет плюсом практика с Neo4j) Оплата почасово. Стоимость обсуждаем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимый функционал сайта:
1. Будет несколько Главных страниц. Вид у них будет одинаковый, только текстовая часть разная.
В идеале нужно, чтобы на любую страницу можно было повесить тот или иной блок (это и левая часть, и меню и пр.).
2. Должен быть поиск гостиниц. Дата заезда и выезда нужна только для того, чтобы она передавалась на страницу заявки на бронирование и отсылалось менеджерам. Т.е. это псевдо-элемент влияния поиска.
3. В верхней части главной страницы баннеры. Под ними ссылки. Нужно чтобы можно было задавать на какой странице будет баннер. Т.е. на одной странице есть 1-ый баннер, а на другой – его нет (вместо него используется другой), а на четвертой странице, опять 1-ый баннер.
Причем, чтобы на одну позицию можно было повесить несколько баннеров и они менялись между собой.
4. На странице описания гостиницы есть блоки «мы рекомендуем» - он должен составляться из «избранных» отелей и гостиниц но там должно быть не более 5 отелей скажем (я должен иметь возможность изменять это число).
Еще там есть список отелей и гостиниц, которые посетитель просматривал.
5. Нужен скрипт записи заявок на бронирования. Т.е. сформированная заявка с страницы bron.html будет сохраняться. Нужно чтобы заявку также можно было сформировать администратору вручную.
6. Оплата бронирования гостиницы:
Сначала клиент проверяет заявку, введя номер телефона или email, затем ему выдаются данные, где он может проверить правильность заявки и оплатить.
7. Нужна интеграция с Qiwi и IntellectMoney и возможность формировать квитанцию для оплаты в сбербанке.
8. У админки сайта нужна возможность создания 3 типов учетных записей: 1. может все. 2. Добавлять информацию на сайт, редактировать добавленную (но не удалять), проверять заявки и редактировать их. 3. Только проверять и добавлять заявки на бронирования.
9. Нужна интеграция с epochtasms.ru для отправки СМСок клиентам о бронировании (о том, что сформирована заявка, или бронь успешно оплачена и пр.)
10. Отправка email с информацией о бронировании, сформированных квитанций.
11. В админке должна быть возможность задавать участвует ли гостиница в поиске, а также число, который влияет на позицию гостиницы в выдаче. Например, чем выше это число, тем выше в позиции будет эта гостиница.
Ссылки на вид сайта дам при личном общении, чтобы избежать индексирования сайта в ПС.
От исполнителя просьба указывать примерные сроки и стоимость выполнения задания.
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