Плагин для оперы.

Здравствуйте! Нужен программист php, имеющий практический опыт по работе с highload проектами – понимание, знание, реализация Apache Hadoop, hbase, casandra (будет плюсом практика с Neo4j) Оплата почасово. Стоимость обсуждаем
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Если по открываемому адресу страница не существует, например aaa.ru/dsdsd/dsdsd/dddd.html загружать верхний домен aaa.ru
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