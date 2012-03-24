Доработать сайт

Имеется сайт http://time-web.com.ua/, работает на движку http://ucms.com.ua/

Автор пропал, игнорирует, дорабатывать я так понял не хочет. Вот он сам - Фролов Андрей Юрьевич http://www.weblancer.net/users/frolov/ (Не советую данного исполнителя).

Нужно доработать Галерею и вывести одну категорию, желающим прошу стучать в асю!

Сам двиг связан с Kohana

Ася - 33332555