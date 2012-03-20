Написать идентичный скрипт

http://lure.com.ua/tools/index.php?tool=diet скрипт вот.

Формулы все есть. Что-то можно из JS достать с самого сайта.

По ТЗ:

Файл index.php записывает параметры с ползунков через JS в куки.

Файл calculate.php достает из кук параметры и по формулам рассчитывает выводя нужные данные и комментарии как в примере.

Такие особенности нужны для корректной интерграции в наш сайт.

Интеграцию мы произведем сами, главное учесть факторы.