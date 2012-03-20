Нужен сайт-визитка

$70
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок155 просмотров
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Нужен сайт-взитка для страхового брокера.

Хочется чтобы дизайн был похож на этот сайт http://www.more-show.com/ Такой же светлый, но менее пёстрый.

4 страницы: О нас, Акции, Виды страхования, Контакты.

Счетчик времени с обратным отчетом для акций.

Возможность заказать товар.

Возможность заказать обратный звонок.

Колонка с отзывами клиентов на главной странице справа.

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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