Скорректировать отображение и работу меню VaM Shop

Сайт: http://denis0.valuehost.ru/

1. Левое меню сделать раскрывающимся, т.е. нажимаем на кнопку открываются ниже текстовые ссылки (подразделы)

2. Нажимаем на пункт подменю попадаем в статью с текстовой ссылкой на страницу товаров этой подкатегории. Т.е. идет текст, в нем в каком-то из мест ставлю ссылку на страницу с товарами этой подкатегории.

Вместо меню каталога вывести меню статей. А в статьях есть визуальный редактор, в нем ссылки на товарные категории буду проставлять.

Надо сделать сегодня.