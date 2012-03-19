Здравствуйте. Требуется доработка существующего сайта. ТЗ прикреплено. Интересует стоимость, сроки. Обращаю внимание: с ценами не загибать, планируется долгосрочное сотрудничество. Писать только в личку, так как большая разница во времени, не всегда смогу ответить по скайпу.
Скорректировать отображение и работу меню VaM Shop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://denis0.valuehost.ru/
1. Левое меню сделать раскрывающимся, т.е. нажимаем на кнопку открываются ниже текстовые ссылки (подразделы)
2. Нажимаем на пункт подменю попадаем в статью с текстовой ссылкой на страницу товаров этой подкатегории. Т.е. идет текст, в нем в каком-то из мест ставлю ссылку на страницу с товарами этой подкатегории.
Вместо меню каталога вывести меню статей. А в статьях есть визуальный редактор, в нем ссылки на товарные категории буду проставлять.
Надо сделать сегодня.
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