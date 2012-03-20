Нужно сделать сайт-сервис продажи автозапчастей.

Все задание находится в прикрепленном файле. Нужно сказать на чем будете делать(предположительно - битрикс), сроки, цена. Если что нужно уточнить срочно, то стучите в асю или скайп. Желательно? нужен исполнитель который уже делал что то подобное. Дизайн предоставляется, только программную часть/

Никаких предоплат. Сделали часть получили, потом следующиую часть и т.д. или безопасная сделака

Там необходимо еще предусмотреть в каталоге возможность добавления

фоток, расширения каталога по возможности \ необходимости