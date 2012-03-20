Доработка флеш-часов на сайте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки160 просмотров
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Необходимо доработать часы на сайте www.donlogistic.ru

Сделать так чтобы для каждых отдельных часов можно было задавать время относительно серверного либо какого то другого постоянного источника.

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$40
1 день
Большое спасибо за работу, сделано все быстро и качественно.
Все отлично. Оплата вовремя. Буду рад сотрудничать и в будущем.
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