Доработка флеш-часов на сайте

Вобщем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_prestige/ ) с которой нужно скопировать скрипт слайдшоу ( http://i29.fastpic.ru/big/2012/0320/b4/cea997742e74103c6d85e8c4f4a7fdb4.png ) в обычную html страницу. Кого заинтересовало, пишем стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать часы на сайте www.donlogistic.ru
Сделать так чтобы для каждых отдельных часов можно было задавать время относительно серверного либо какого то другого постоянного источника.
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