Создание аналога pokerstars.com

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Нужно разработать проект, аналогичный pokerstars.com. Будет только меньше разновидностей покера (до 5).

Проект состоит из серверной части и клиентской части - программы, устанавливаемой на компьютер пользователя.

Прием платежей, покер-румы и столы так же как на pokerstars.com.

Интересуют сроки и стоимость по-максимуму.

12 лет назад
Maltry
Максим 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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