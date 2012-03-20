Сеть на Ruby-on-Rails

Здравствуйте! Нужен программист php, имеющий практический опыт по работе с highload проектами – понимание, знание, реализация Apache Hadoop, hbase, casandra (будет плюсом практика с Neo4j) Оплата почасово. Стоимость обсуждаем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать легкий сайт социальной сети, технически достаточно стандартный, без графических наворотов и других тормозящих работу фишек. Дизайн со всеми переходами и картой сайта проработан до мелочей и имеется в детальных постраничных эскизах со всеми «кнопками» и пр., никакая внешняя доработка не предполагается (только при технической необходимости с точки зрения внутренней логики); необходимо написать приличный код на Ruby-on-Rails. Основная идея стартапа является коммерческой тайной.
Функционал сайта: регистрация, авторизация по логину-паролю + «узнавание» зарегистрированных пользователей, восстановление пароля/логина через e-mail, автоматический внутрисистемный поиск пользователей по анкетам, прямой поиск по нику/логину, внутрисистемные уведомления, внешние уведомления и инвайты на e-mail, доступы (базовый, расширенный, модераторский и администраторский), сторонняя платежная система, оплата расширенного доступа и подарков, фотоаватары, личная визитка пользователя, календарь личных событий, микроблоги, внутрисетевые лайки-приглашения на свою визитку, рейтинг популярности пользователей по лайкам, единственная группа «друзья», предложения «дружбы» с одобрением или отказом, активность друзей, загрузка личного контента: фотографии/изображения с автокомпрессором (.jpg), тексты (.txt), ссылки на U-tube, общая стена-блог, страница с новостями от администратора и рекламой, поисковая строка от Гугл, стандартные формы связи с администрацией.
У каждого пользователя 7 индивидуальных страниц-закладок и 2 одинаковые для всех пользователей информационно-новостные страницы. Плюс несколько типовых уведомлений, форма связи с Администрацией и несколько стандартных страниц входа-регистрации и анкет. Необходимо также внедрить программку-анализатор по простейшему алгоритму отбора пользователей и прицепить сайт на сервер с доменом первого уровня.
Предполагается поэтапное развитие ресурса в сеть 2.0 с добавлением новых модулей, следовательно возможно дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество или трудоустройство основного разработчика на высокую зарплату.
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