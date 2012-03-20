PHP скрипт поиска по параметрам

Здравствуйте! Нужен программист php, имеющий практический опыт по работе с highload проектами – понимание, знание, реализация Apache Hadoop, hbase, casandra (будет плюсом практика с Neo4j) Оплата почасово. Стоимость обсуждаем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На главной странице сайта есть форма скрипта поиска гостиниц и мини-отелей.
Параметры, которые влияют на поиск:
1. Название гостиницы (или мини-отеля).
2. Адрес, а именно улица, где находится гостиница (или мини-отель).
3. Тип: гостиница, или мини-отель.
4. Название станции метро, возле которой находится гостиница (мини-отель).
5. Цена за номер в сутки. В админке скрипта должна быть такая графа, куда будет указываться стоимость номера в зависимости от количества человек, проживающих в номере.
Если цена за номер и кол-во человек, которая задана в поиске меньше или равна той, которая задана у конкретной гостиницы, то выводим эти гостиниц, иначе – не выводим.
6. Еще 4 параметра, которые влияют на выдачу: наличие парковки, завтрака, интернет, удобства в номере.
Здесь напротив каждого параметра можно поставить галки. Если в админке задано, что галки нет, но в запросе указали, что она должна быть, то эта гостиница не выводится, иначе – выводится.
5. При нажатии на кнопку «Найти» должно перебрасывать на страницу с результатами поиска, в шапке которой будет функционал этой формы, но сама форма будет выглядеть по-другому.
6. Параметры поиска, которые задавал пользователь должны сохраняться, т.е. там, где он ставил галки – должны стоять. Если он ставил до 2000 руб, то должно быть выбрано это поле. + Должна быть функция сортировки результатов: мин. стоимость, алфавит и лучшие варианты. Первоначально гостиницы представлены в том порядке, в котором они выгодны нам. Т.е. у каждой гостиницы должно задаваться некоторое число, которое используется в ранжировании её при выдаче на нашем сайте.
Например, если гостинице в админке поставили «101», а другой – «110», то та, что с числом «110» будет иметь приоритет, и она должна быть выше, чем «101».
7. В результатах выдачи каждая гостиница включает следующую информацию:
- Название
- тип (мини-отель, гостиница)
- логотип
- Описание
- Адрес
- цена
- станция метро
Плюс те параметры, которые влияют на поиск, которые описаны выше.
Пожалуйста указывайте стоимость выполнения работы.
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