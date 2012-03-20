PHP скрипт поиска по параметрам

На главной странице сайта есть форма скрипта поиска гостиниц и мини-отелей.

Параметры, которые влияют на поиск:

1. Название гостиницы (или мини-отеля).

2. Адрес, а именно улица, где находится гостиница (или мини-отель).

3. Тип: гостиница, или мини-отель.

4. Название станции метро, возле которой находится гостиница (мини-отель).

5. Цена за номер в сутки. В админке скрипта должна быть такая графа, куда будет указываться стоимость номера в зависимости от количества человек, проживающих в номере.

Если цена за номер и кол-во человек, которая задана в поиске меньше или равна той, которая задана у конкретной гостиницы, то выводим эти гостиниц, иначе – не выводим.

6. Еще 4 параметра, которые влияют на выдачу: наличие парковки, завтрака, интернет, удобства в номере.

Здесь напротив каждого параметра можно поставить галки. Если в админке задано, что галки нет, но в запросе указали, что она должна быть, то эта гостиница не выводится, иначе – выводится.

5. При нажатии на кнопку «Найти» должно перебрасывать на страницу с результатами поиска, в шапке которой будет функционал этой формы, но сама форма будет выглядеть по-другому.

6. Параметры поиска, которые задавал пользователь должны сохраняться, т.е. там, где он ставил галки – должны стоять. Если он ставил до 2000 руб, то должно быть выбрано это поле. + Должна быть функция сортировки результатов: мин. стоимость, алфавит и лучшие варианты. Первоначально гостиницы представлены в том порядке, в котором они выгодны нам. Т.е. у каждой гостиницы должно задаваться некоторое число, которое используется в ранжировании её при выдаче на нашем сайте.

Например, если гостинице в админке поставили «101», а другой – «110», то та, что с числом «110» будет иметь приоритет, и она должна быть выше, чем «101».

7. В результатах выдачи каждая гостиница включает следующую информацию:

- Название

- тип (мини-отель, гостиница)

- логотип

- Описание

- Адрес

- цена

- станция метро

Плюс те параметры, которые влияют на поиск, которые описаны выше.

Пожалуйста указывайте стоимость выполнения работы.