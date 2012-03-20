Простой сайт. Дизайн готов.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки219 просмотров
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Необходимо дописать уже готовый сайт.

Демку можно посмотреть тут:

http://www.reg.ru/templates/38312?category=42,9,84

1. Дописать, с текстом на Русском языке

2. Добавить функцию добавления товаров через Excel - таблицу, то есть, название, картинку, цену, описание и прочее.

Задача довольно простая. В связи с этим короткий срок

Сайт необходимо будет прикрепить к уже существующему домену, разместить на хостинге руцентра.

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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