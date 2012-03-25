Нужно написать простенький скрипт по отслеживаю местонахождения грузов по введенному номеру накладной.

Что-то типа этого: http://antaresplus.com.ua/poisk-gruza.html

№ накладной для примера 006899

Должна быть админ часть для ввода следующих полей:

Город доставки:

Вес:

Дата доставки:

Время доставки:

Кто получил:

Примечание:

Форма в принципе должна быть такой же как на примере.

Адрес сайта где нужно разместить скрипт: www.aerologistika.ru

Стоимость зависит от качесттва и сроков исполнения. Может быть и больше указанного.

Подробности по e-mail [email protected]