Ajax: Создать таблицу с фильтрам

Необходимо создать Ajax-скрипт, который отображал 2 таблицы вот такого типа:

http://opora-credit.ru/banks/credit/

Сравнение кредитных продуктов для бизнеса + форма поиска. Таблица со следующими полями Продукт - Банк - Сумма (от до) - Ставка % (от -до) - Срок мес (от-до). Сортировка по всем полям возможна. Форма поиска также должна содержать все поля для выставления критериев. Данные в экселе есть.

І такого http://opora-credit.ru/insurance/programs/