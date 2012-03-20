Парсер (граббер) видео для uppod с namba.kz

Нужно показывать фильмы с этого сервера http://video.namba.kz/ в плеере уппод на движке DLE, написать какой то скрипт или модуль для DLE чтобы парсило видео и показывало на моих сайтах именно через плеер UPPOD, вот у них http://ikino.kz/ как то сделано через свой плеер, имею расширенную лицензию на UPPOD, так что если надо что то поменять в самой флешке то программисты уппод должны помочь!

Рассмотрим все ваши предложения.

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