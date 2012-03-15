Вставить скрипт регистрации и авторизации

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Необходимо вставить скрипт регистрации и авторизации на готовый шаблон ВП, шаблон уже запущен на сервере. Слева есть своя формочка, просто нужно натянуть регистрацию и авторизацию. После заполнения формочки данные передаются в БД, потом вверху заполняем 2 поля и авторизируемся, и на главной странице сайта вверху в правом углу видим инициалы пользователя и кнопочку выход. В общем процедура стандартная.

Контактная информация: ICQ - 634844610, email - [email protected]

В дальнейшем надеюсь на сотрудничество.

12 лет назад
vadimtagansky
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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