Редизайн сайта avtobazar64.ru

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Короче. Требуется редизайн моего сайта - www.avtobazar64.ru c с учетом всех прикрепленных сео рекомендаций от оптимизатора.

В готовый пррикрепленный здесь редизайн на поле слева добавляем модуль новостей с вожможностью моего рерайта.

Текст, что справа низу (текст для оптимизации) в коде прописываем сверху как в тайтле.

последующие странички без картинок а просто строчки с машинами и ,так же, с текстами оптимизации.

Ориентир вот как здесь: http://auto64.ru/sale/

оплата по веб мани как обычно.

по деньгам пишите сколько кому надо.

пишите мне на ящик: [email protected]

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
artem-oksuzyan
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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