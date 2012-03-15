Редизайн сайта avtobazar64.ru

Короче. Требуется редизайн моего сайта - www.avtobazar64.ru c с учетом всех прикрепленных сео рекомендаций от оптимизатора.

В готовый пррикрепленный здесь редизайн на поле слева добавляем модуль новостей с вожможностью моего рерайта.

Текст, что справа низу (текст для оптимизации) в коде прописываем сверху как в тайтле.

последующие странички без картинок а просто строчки с машинами и ,так же, с текстами оптимизации.

Ориентир вот как здесь: http://auto64.ru/sale/

оплата по веб мани как обычно.

по деньгам пишите сколько кому надо.

пишите мне на ящик: [email protected]