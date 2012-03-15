Сделать зависимый список в BreezingForms

Сайт на joomla 2.5 http://strahovoiportal.ru/kasko?view=form

Сейчас на сайте реализована форма, там есть селекты марка и модель, данные формируются из массива которые прописаны в BreezingForms.

Но нужно чтобы данные брались из базы данных.

В базе данных созданы 2-е таблицы marka и model

Необходимо сделать связной список марки и модели автомобиля, данные должны подгружаться и базы данных.

По идее нужен скрипт, который будет связывать списки.

Сейчас написан скрипт который берет данные из базы в селект марка (скрипт смотрите в приложении), осталось написать скрипт который нужно вставить в BreezingForms