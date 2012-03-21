Доработка шаблона

Нужно доработать шаблон JOOMLA2.5

1. Постраничная навигация отображается не совсем коректно

2. Прижать футер к низу страницы если мало контента то к низу окна браузера Прижимать скриптом или на css Сейчас прижат скриптом но работает не совсем правильно

Оплата по факту Цена договорная Пишите цену и контакты для связи

Сам сайт http://master-dik.ru/index.php/zhurnaly/derevo?start=24 пример отображения навигации было так http://mepic.ru/view/?id=78eeeca065986fd6d5a3b70b930b72fa

Пример отображения подвала на томже шаблоне http://виртуальный--питомец.рф/