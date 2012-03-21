Доработка шаблона

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Нужно доработать шаблон JOOMLA2.5

1. Постраничная навигация отображается не совсем коректно

2. Прижать футер к низу страницы если мало контента то к низу окна браузера Прижимать скриптом или на css Сейчас прижат скриптом но работает не совсем правильно

Оплата по факту Цена договорная Пишите цену и контакты для связи

Сам сайт http://master-dik.ru/index.php/zhurnaly/derevo?start=24 пример отображения навигации было так http://mepic.ru/view/?id=78eeeca065986fd6d5a3b70b930b72fa

Пример отображения подвала на томже шаблоне http://виртуальный--питомец.рф/

12 лет назад
diki
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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