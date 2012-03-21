требуется создание сайта

FOTOBOLKA.RU - это проект интернет платформы для художников + магазин. Есть макет всех страниц в PSD (требуется верстка) ,

подробное описание и макеты можно посмотреть здесь.

http://www.sendspace.com/file/vcon8y

сайт был частично реализован на WORDPRESS (но движок можно и поменять)

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стоимость проекта от 30 тыс, - объявляется тендр.

разработка не более 2 месяцев.

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уважемые веб-програмисты, прошу вас указать стоимость срок и движок на котором вы планируете совершить содеянное.

Предополата только после письменного договора или системы безопасных сделок.