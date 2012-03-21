Нужно добавить функционал на сайт

Сайт - www.shortwork.com.ua.

Хостинг - www.ukraine.com.ua

Движок - Joomla 1.5

Необходимо немного отредактировать сайт:

1) Нужно вставить фильтры по странам, городам, видам работы и зар.плате,

2) Как-то разделить соискателей и работодателей и что-бы они могли оставлять вакансии и резюме, возможно на главной странице создать два окна "Вакансии" и "Резюме".

3) Создать рассылку обновлений, тем кто зарегистрировался!

Подскажите, можете ли Вы это реализовать и сколько это будет стоить?

Жду вашего ответа!

e-mail: [email protected]

Номер ICQ 608669708