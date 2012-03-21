Нужно добавить функционал на сайт

Список доработок: 1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту. 2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у поставщика AFC ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - www.shortwork.com.ua.
Хостинг - www.ukraine.com.ua
Движок - Joomla 1.5
Необходимо немного отредактировать сайт:
1) Нужно вставить фильтры по странам, городам, видам работы и зар.плате,
2) Как-то разделить соискателей и работодателей и что-бы они могли оставлять вакансии и резюме, возможно на главной странице создать два окна "Вакансии" и "Резюме".
3) Создать рассылку обновлений, тем кто зарегистрировался!
Подскажите, можете ли Вы это реализовать и сколько это будет стоить?
Жду вашего ответа!
e-mail: [email protected]
Номер ICQ 608669708
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