Нужно добавить функционал на сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Сайт - www.shortwork.com.ua.

Хостинг - www.ukraine.com.ua

Движок - Joomla 1.5

Необходимо немного отредактировать сайт:

1) Нужно вставить фильтры по странам, городам, видам работы и зар.плате,

2) Как-то разделить соискателей и работодателей и что-бы они могли оставлять вакансии и резюме, возможно на главной странице создать два окна "Вакансии" и "Резюме".

3) Создать рассылку обновлений, тем кто зарегистрировался!

Подскажите, можете ли Вы это реализовать и сколько это будет стоить?

Жду вашего ответа!

e-mail: [email protected]

Номер ICQ 608669708

12 лет назад
4Andruha
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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