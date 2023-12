Скрипт для конвертации mp3 в flv (avi)

Нужно сконвертить коллекцию mp3 в формате приемлемом для Ютуба. Файлы большого размера, поэтому существующие в сети сервисы не подходят. В параметрах скрипта хочу указывать папку содержащую файлы и путь к изображению заставке. Платформа Windows XP + ffmpeg.

UPD: Скрип нужен для десктопного применения.

UPD: Задача упростилась до исправления ошибки в консольном скрипте

FOR /R %i IN (*.mp3) DO ffmpeg -f image2 -i 1.png -b 1000k -i %i -acodec copy -vcodec flv -y %i.flv