Модернизировать скрипт на osCommerce

Необходимо использовать Selenium для анализа кода сайта после некоторых действий на сайте для партии сайтов. Дается список сайтов и действия на сайте (движение мышкой, клик по ссылке, прокрутка страницы вниз и др) необходимо получить html после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на движке osCommerce VaM Edition (2008 г.в.)
Необходимо:
1) При переходе с "сайта А" на сайт интернет магазина будет перередаваться "Код клиента"
необходимо сделать разовую регистрацию этого клиента, и чтобы в дальнейшем он мог авторизироваться при переходе с "сайта А"
а) автоматически (если это возможно сохраняя уровень доступа)
б) ввод пароля.
"Код клиента" должен сохраняться при регистрации и оставаться неизменным.
2) Скрипт Формирование отчетности, администратор формирует отчет с такими полями:
-Номер вознаграждения (Порядковый номер)
-Номер партнера (Постоянный номер)
-Первое обозначение клиента (Номер клиента)
-Второе обозначение клиента (Номер клиента или номер договора)
-Идентификатор услуги (Номер клиента, номер договора или номер счета)
-Обозначение счета (Номер счета или номер заказа)
-Тип вознаграждения (Код для каждого варианта вознаграждения "AM30")
-Дата доставки
-Сумма вознаграждения (высчитывается из суммы заказа)
-Текст 1: (ФИО)
-Текст 2: (Номер клиента)
-Текст 3: (ФИО)
-Текст 4: Не заполняется
-Поле состояния (пустое поле)
Файлы отчета, должны создаваться в форме текстовых (с расширением «.txt») в формате «ASCII». Все поля должны разделяться запятыми (файл с разделителями-запятыми).
Администратор зашел на страницу, выбрал дату и нажал кнопку "сформировать отчет", и получил отчет.
3) Скрипт обновления - наличие товаров на складе
Есть файлы в двух форматах *.xlsx, *.txt (примеры прикреплены к проекту)
Варианты обновления:
а) Обновляется наличие товара ААА, без разделения на размер/цвет: товар №1 ААА - 100 шт.
б) Обновляется наличие товара ААА по размеру: товар №1 ААА - разм. S 30 шт., разм. М 30 шт., разм. Х 40 шт.
В магазине товар по размерам не разделен, если есть возможность вводить наличие не только по товару но и по размерам, обязательно укажите это
в) Обновляется наличие товара ААА по размеру, при условии что товар с каждым размером это отдельный товар: товар №2 ААА - разм. S 30 шт., товар №3 ААА - разм. М 30 шт.
Обновление осуществляет администратор, выбирает файл обновления, и нажимает "обновить"
Рассмотрю все Ваши предложения, ищу наиболее адекватные по реализации и стоимости.
Указывайте сроки исполнения и стоимость по пунктам.
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