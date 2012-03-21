Модернизировать скрипт на osCommerce

Есть магазин на движке osCommerce VaM Edition (2008 г.в.)

Необходимо:

1) При переходе с "сайта А" на сайт интернет магазина будет перередаваться "Код клиента"

необходимо сделать разовую регистрацию этого клиента, и чтобы в дальнейшем он мог авторизироваться при переходе с "сайта А"

а) автоматически (если это возможно сохраняя уровень доступа)

б) ввод пароля.

"Код клиента" должен сохраняться при регистрации и оставаться неизменным.

2) Скрипт Формирование отчетности, администратор формирует отчет с такими полями:

-Номер вознаграждения (Порядковый номер)

-Номер партнера (Постоянный номер)

-Первое обозначение клиента (Номер клиента)

-Второе обозначение клиента (Номер клиента или номер договора)

-Идентификатор услуги (Номер клиента, номер договора или номер счета)

-Обозначение счета (Номер счета или номер заказа)

-Тип вознаграждения (Код для каждого варианта вознаграждения "AM30")

-Дата доставки

-Сумма вознаграждения (высчитывается из суммы заказа)

-Текст 1: (ФИО)

-Текст 2: (Номер клиента)

-Текст 3: (ФИО)

-Текст 4: Не заполняется

-Поле состояния (пустое поле)

Файлы отчета, должны создаваться в форме текстовых (с расширением «.txt») в формате «ASCII». Все поля должны разделяться запятыми (файл с разделителями-запятыми).

Администратор зашел на страницу, выбрал дату и нажал кнопку "сформировать отчет", и получил отчет.

3) Скрипт обновления - наличие товаров на складе

Есть файлы в двух форматах *.xlsx, *.txt (примеры прикреплены к проекту)

Варианты обновления:

а) Обновляется наличие товара ААА, без разделения на размер/цвет: товар №1 ААА - 100 шт.

б) Обновляется наличие товара ААА по размеру: товар №1 ААА - разм. S 30 шт., разм. М 30 шт., разм. Х 40 шт.

В магазине товар по размерам не разделен, если есть возможность вводить наличие не только по товару но и по размерам, обязательно укажите это

в) Обновляется наличие товара ААА по размеру, при условии что товар с каждым размером это отдельный товар: товар №2 ААА - разм. S 30 шт., товар №3 ААА - разм. М 30 шт.

Обновление осуществляет администратор, выбирает файл обновления, и нажимает "обновить"

Рассмотрю все Ваши предложения, ищу наиболее адекватные по реализации и стоимости.

Указывайте сроки исполнения и стоимость по пунктам.

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