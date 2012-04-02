Разработать калькулятор стоимости автомобиля.

Нужна программа - приложение - калькулятор стоимости автомобиля.

Для сайта по выкупу аварийных автомобилей.

За базу нужно будет взять настраиваемый поиск яндекса - http://auto.yandex.ru/avg-price.xml

или поиск сайта авто.ру (именно оттуда будет выводиться предварительная стоимость запрашиваемого автомобиля, для дальнейшего расчета)

Далее, путем некоторых математических действий, программа вычисляет окончательную стоимость, и выводит в итоге клиенту.

Приложение должно быть создано "под ключ" и размещено на сайте.

В принципе - ничего мудреного нет, нужен человек, который грамотно реализует мысль в дело!

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