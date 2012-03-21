Поставить на сайт wordpress редирект

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Поставить на сайт wordpress редирект для пользователей из смартфонов (iphone, android ... но не wap)

Сайт обычный, на wordpress.

Возможно есть плагины для этого ...

WordPress
12 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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