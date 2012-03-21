Движение по счетам парсить и выводить в админке

Веб-программированиеЗавершен1 заявка118 просмотров
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Добрый день,

Требуется написать админку с возможностями добавлять аккаунты определенной системы (банковской) и парсить оттуда отчетность по всем аккам. Полное T3 предоставляю при личном контакте!

12 лет назад
Gloohow
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад
$400
5 дней
Не первый раз работаю с данным профессионалом и могу с уверенностью сказать, что нет такой задачи которая будет ему не по плечу! Решает задачи как орехи щелкает, и походу еще обожает свое дело! Рекомендую!
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!
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