Небольшой парсер ссылок

есть сайт http://alexsoft.ru/ там есть куча видео

http://alexsoft.ru/projektor-peris-hilton

нужно вытягивать прямые ссылки летитбита чтобы можно было скормить их флешгету или др. доунлоадеру

пароль от премиума сохранять в настройках чтобы можно было менять