Необходимо реализовать плагин для wordpress - автоматического добавления новостей

1. Плагин должен автоматически добавлять новости

2. Новые посты плагин будет забирать со стороннего ресурса в формате json

3. В случае если новость с таким заголовком существует нужно будет обновить дату новости и содержимое

4. Возможность настройки плагина - оформление новости (размещение полей)

5. Настройка: новости добавляются в одну указанную категорию или в категории которые указаны в переменной новости

Детали после выбора пользователя.