Анимированный флеш-калькулятор МММ-2011

Нужно сделать на флеш МММ-2011 калькулятор

Как все считается - есть виртуальная валюта МАВРО с определенным курсом

Курсы должны быть скорее всего в базе данных. Они меняются 2 раза в неделю по вторникам и четвергам

вот таблица курсов на несколько лет вперед http://sergey-mavrodi.com/mmmcours/

как расчитать доход?

Есть определенные бонусы, в даный момент это

- новогодний бонус +25%

- тюремный бонус + 15%

Нужен по ним следующий функционал - таблица бонусы (мы всегда можем добавить новую запись или удалить старую и указать нужный процент)

Скажем в данный момент есть вышеописанные 2 бонуса - они активны,

в калькуляторе должны быть 2 чекбокса (по умолчанию активные): начислить новогодний бонус, начислить тюремный бонус

Бонус в расчетах просто прибавляем к сумме вклада - вложили 10000, считаем что вложили 40 и начисляем на данную сумму проценты

Во первых существуют разные категори граждан - льготники и обычные участники. Льготники получают доход на 10% больше

на нашем калькуляторе должна быть просто кнопочка - льготник (да-нет)

Базовый курс берем 20% - это для вклада на любой срок для обычных уастников

30% - то же самое для льготников

Вклады на 1, 2 месяца считаются по даному курсу

Далее есть депозиты - на 3, 6, 12 месяцев - это соответствено 30, 40 и 50% в месяц для участиков

и 40, 50, 60% в месяц для льготников

Т.е. в калькуляторе нужно расчитать: бла-бла-бла

И самый доходный вид - это сверхдепозиты - на 15% доходнее обычных депозитов.

Т.е. по ним доход 45, 55, 65% в месяц н 3,6,12 мес для обычных участников и

55,65,75% для льготников

Пример расчета:

Дата: 21.03.2012

Сумма 10000

Бонус новогодний +25%

Бонус тюремный +15%

Итого считаем что у нас 14000

1мес (участник): 14000/12.68(Мавро-Р-20 верхний курс - продажа на 20.03.2012) = 1104.01 Мавро-Р-20%

Теперь берем курс покупки (нижний) на 21.04.2012 (+1 мес взяли курс на 19.04 т.к. следующий курс только 24.04) Мавро-Р-20% = 15.00

Итог через месяц получаем 1104.01Мавро-Р20%*15.00(курс через месяц) = 16561.52

Вывод: доход через месяц 6561.52

2 месяца:

Теперь берем курс покупки (нижний) на 21.05.2012 (+1 мес взяли курс на 17.05 т.к. следующий курс только 22.05) Мавро-Р-20% = 17.73

Итог через месяц получаем 1104.01Мавро-Р20%*17.73(курс через 2 месяца) = 19574.10

Вывод: доход через 2 месяца 9574.10

3 месяца:

Тут 2 расчета - на обычный деозит (коментарии должен быть по обычным депозитам, что пр досрочной продаже процент просто пересчитывается по обычному курсу (20%)

1. Считаем кол-во Мавро-Р-30% (3-х месяцный обычный депозит имеет доход 30% в мес для участника)

14000/39.00 (текущий курс мавро-30% на 20.03.2012) = 358.974 Мавро-30%

Считаем выигрыш 358.974Мавро-30% * 85.43 (курс Мавро-30% на 21.06.2012) = 30667.15

2. на Сверхдоходный депозит - при досрочной продаже получаем лишь то что вложили

Считаем кол-во Мавро-Р-45% (3-х месяцный сверхдоходный депозит имеет доход 45% в мес для участника)

14000/6.26 (текущий курс мавро-45% на 20.03.2012) = 2236.442 Мавро-45%

Считаем выигрыш 2236.442 Мавро-45% * 19.03 (курс Мавро-45% на 21.06.2012) = 42559.11

6 месяцев

Тут 2 расчета - на обычный деозит (коментарии должен быть по обычным депозитам, что пр досрочной продаже процент просто пересчитывается по обычному курсу (20%)

1. Считаем кол-во Мавро-Р-40% (6-х месяцный обычный депозит имеет доход 40% в мес для участника)

14000/107.80 (текущий курс мавро-40% на 20.03.2012) = 129.870 Мавро-40%

Считаем выигрыш 129.870 Мавро-40% * 812.22 (курс Мавро-40% на 21.06.2012) = 106132.36

2. на Сверхдоходный депозит - при досрочной продаже получаем лишь то что вложили

Считаем кол-во Мавро-Р-55% (6-х месяцный сверхдоходный депозит имеет доход 55% в мес для участника)

14000/8.74 (текущий курс мавро-55% на 20.03.2012) = 1601.83 Мавро-55%

Считаем выигрыш 1601.83 Мавро-55% * 119.21 (курс Мавро-55% на 21.06.2012) = 190954.27

12 месяцев

Тут 2 расчета - на обычный деозит (коментарии должен быть по обычным депозитам, что пр досрочной продаже процент просто пересчитывается по обычному курсу (20%)

1. Считаем кол-во Мавро-Р-50% (12-х месяцный обычный депозит имеет доход 50% в мес для участника)

14000/207.14 (текущий курс мавро-50% на 20.03.2012) = 67.587 Мавро-50%

Считаем выигрыш 67.587 Мавро-50% * 36800.94 (курс Мавро-50% на 21.03.2013) = 2487265.13

2. на Сверхдоходный депозит - при досрочной продаже получаем лишь то что вложили

Считаем кол-во Мавро-Р-65% (12-х месяцный сверхдоходный депозит имеет доход 65% в мес для участника)

14000/11.86 (текущий курс мавро-65% на 20.03.2012) = 1180.438 Мавро-65%

Считаем выигрыш 1180.438 Мавро-65% * 4769.21 (курс Мавро-65% на 21.03.2013) = 5629756.71

Таким образом калькулятор должен анимировано показать и расчитать доход на любую внесеную сумму:

На 1 мес, на 2 мес, на 3 мес, на 6 мес, на 12 мес!!!

При нажатии на кнопку расчитать нужна анимация!!!

Помимо сухих, но ПРИЯТНЫХ сумм нужно показать какие-то картинки (к сумме по теме т.е.

доход 30000 - iphone 4s

100000 - отпуск

200000+-100тыс - лада калина

500000+-400тыс - иномарка

1000000+-5000 = дача

2000000+-1млн = квартира

5000000+-2млн = BMW X6

10000000+- = коттедж

Делее нужен калькулятор от обратного!!!

Т.е. выбираем благо (телефон, машину, квартиру, отпуск) - появляется примерная цена которую можно изменить

нажимаем расчитать - получаем сумму которую нужно внести чтобы олучить даную сумму

через: 3 мес, 6 мес, 12 мес!!!!