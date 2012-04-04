Скрипт написать

Нужно сделать на флеш МММ-2011 калькулятор Как все считается - есть виртуальная валюта МАВРО с определенным курсом Курсы должны быть скорее всего в базе данных. Они меняются 2 раза в неделю по вторникам и четвергам вот таблица курсов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт, который собирает статистику по играм футболиста.
Скрипт будет использоваться в сайте на drupal, где сам игрок - нода, а его фамилия и имя - заголовок.
Как вариант - скрипт для computed field:
1) берёт из node->title фамилию и имя футболиста
2) делает поиск этого игрока на sportbox.ru
3) получив результат, типа http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/stats/man_1106217120, выдёргивает из неё турнирную историю игрока (таблица) + допимсывает легенду (что означают всякие А,М,Г,Пр,У в шапке).
Если игрок не найдён - значит ничего не выводим.
Конкретно на этой реализации не настаиваю, но смысл в том, чтобы в качестве одного из полей ноды была табличка со статистикой игрока, фамилия и имя которого находятся в заголовке.
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