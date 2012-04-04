Скрипт написать

Нужно написать скрипт, который собирает статистику по играм футболиста.

Скрипт будет использоваться в сайте на drupal, где сам игрок - нода, а его фамилия и имя - заголовок.

Как вариант - скрипт для computed field:

1) берёт из node->title фамилию и имя футболиста

2) делает поиск этого игрока на sportbox.ru

3) получив результат, типа http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/stats/man_1106217120, выдёргивает из неё турнирную историю игрока (таблица) + допимсывает легенду (что означают всякие А,М,Г,Пр,У в шапке).

Если игрок не найдён - значит ничего не выводим.

Конкретно на этой реализации не настаиваю, но смысл в том, чтобы в качестве одного из полей ноды была табличка со статистикой игрока, фамилия и имя которого находятся в заголовке.