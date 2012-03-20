Работа по modx

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок254 просмотра
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Нужно внести ряд дополнений на сайт на modx, просьба писать строго программистам! нужно именно программирование. Оплата по договоренности.

MODX
12 лет назад
seorank
Михаил 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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