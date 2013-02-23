Движок для проведения ночных игр по городу.

$230
Веб-программированиеЗавершен3 заявки213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени суток. Нужен движок для создания и проведения ночных игр наподобие encounter, dozor. Суть игр в приложении

Пример – http://ekb-d2.qeng.org/. Нужно сделать практически его копию. Доступ в админку по запросу.

Желательно исполнитель из Екатеринбурга.

12 лет назад
Samuele
Сергей 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
chupacabramiamor
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$230
14 дней
Отличный исполнитель! Очень помогает по сей день.
Все отлично! Сотрудничаем дальше
  • Похожие заказы

  • Работа по modx

    Нужно внести ряд дополнений на сайт на modx, просьба писать строго программистам! нужно именно программирование. Оплата по договоренности.

    MODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимированный флеш-калькулятор МММ-2011

    $250

    Нужно сделать на флеш МММ-2011 калькулятор Как все считается - есть виртуальная валюта МАВРО с определенным курсом Курсы должны быть скорее всего в базе данных. Они меняются 2 раза в неделю по вторникам и четвергам вот таблица курсов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо написать небольшой скриптик

    Есть список емайл адресов, среди которых много одинаковых. Необходим скрипт, который среди этих адресов будет находить одинаковые из них оставлять один и затем все адреса выводятся в новой странице уже где нету повторяющихся. Имеесят хостинг, бд все ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 3D-модель человека с настраиваемыми параметрами

    $1000

    Необходимо создать на любом из 3D-движков для Flash модель человека с настраиваемыми параметрами (рост, размер талии, бедер и т.д.). Пропорции модели должны быть анатомически правильными и выглядеть реалистично. Также нужно добавить возможность наложения на модель ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для wordpress

    $100

    Необходимо реализовать плагин для wordpress - автоматического добавления новостей 1. Плагин должен автоматически добавлять новости 2. Новые посты плагин будет забирать со стороннего ресурса в формате json 3. В случае если новость с таким заголовком существует нужно будет ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт написать

    Нужно написать скрипт, который собирает статистику по играм футболиста. Скрипт будет использоваться в сайте на drupal, где сам игрок - нода, а его фамилия и имя - заголовок. Как вариант - скрипт для computed field: 1) берёт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • PHP скрипт отправки смс

    $50

    Нужен скрипт для смс биллинга. Есть сайт на котором планируется продавать контент (стихи), есть смс биллинг на котором он зарегистрирован http://www.smsdeluxe.ru/ Необходимо написать скрипт по аналогии с этим http://www.greets.ru/cat/sms_stishki/sms/1003/ чтобы можно было отправлять стихи с сайта на телефон Сайт ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задачка SetVariable - Local SharedObject - getURL

    Идея - учет уникальности с использование flash cookie. Нужен Flash который будет получать данные от JS методом SetVariable делать с ними некоторые манипуляции, читать и сохранять данные в флеш-хранилище (Local SharedObject), после возвращать данные в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разобрать базу MICROCAT

    нужно разобрать формат базы данных в электронных каталогах автозапчастей MICROCAT FORD и конвертировать данные в SQL, сохранить все возможности электронной версии (поиск по вин, по номере детали, по каталогу, по части номера, таблица связей каталожных ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой парсер ссылок

    $100

    есть сайт http://alexsoft.ru/ там есть куча видео http://alexsoft.ru/projektor-peris-hilton нужно вытягивать прямые ссылки летитбита чтобы можно было скормить их флешгету или др. доунлоадеру пароль от премиума сохранять в настройках чтобы можно было менять

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад