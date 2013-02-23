Движок для проведения ночных игр по городу.

Всем доброго времени суток. Нужен движок для создания и проведения ночных игр наподобие encounter, dozor. Суть игр в приложении

Пример – http://ekb-d2.qeng.org/. Нужно сделать практически его копию. Доступ в админку по запросу.

Желательно исполнитель из Екатеринбурга.