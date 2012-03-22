Сложный промосайт на Flash

$1000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок214 просмотров
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Требуется исполнитель для многофункционального Flash сайта. Эскиз и требования к сайту в приложении. Это не ТЗ, ТЗ будем составлять вместе.

От вас хочу увидеть:

- Несколько ваших работ

- Ориентировочную цену

- Ориентировочный срок разработки

Больше шансов имеет исполнитель, который покажет подобную сложную работу из своего портфолио.

Оплата:

- Webmoney (или другой способ по договорённости)

- Поэтапная оплата, или 10% предоплаты, 50% после показа рабочего прототипа, 40% после тестирования и сдачи проекта, или сделка без риска.

Контакты:

ICQ: 413836768

Олег

12 лет назад
kronosbest
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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