Сложный промосайт на Flash

Требуется исполнитель для многофункционального Flash сайта. Эскиз и требования к сайту в приложении. Это не ТЗ, ТЗ будем составлять вместе.

От вас хочу увидеть:

- Несколько ваших работ

- Ориентировочную цену

- Ориентировочный срок разработки

Больше шансов имеет исполнитель, который покажет подобную сложную работу из своего портфолио.

Оплата:

- Webmoney (или другой способ по договорённости)

- Поэтапная оплата, или 10% предоплаты, 50% после показа рабочего прототипа, 40% после тестирования и сдачи проекта, или сделка без риска.

Контакты:

ICQ: 413836768

Олег