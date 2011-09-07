kronosbest

Требуется исполнитель для многофункционального Flash сайта. Эскиз и требования к сайту в приложении. Это не ТЗ, ТЗ будем составлять вместе. От вас хочу увидеть: - Несколько ваших работ - Ориентировочную цену - Ориентировочный срок разработки ...
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Нужно разработать функциональный дизайн для портала про ОС Android. Основной раздел портала – каталог приложений. Основное требование к дизайну – ЮЗАБИЛИТИ. На сайте будут использоваться Ajax, JQuery. ТЗ готово, в нём довольно точно указано что и где должно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
1. Введение. Некоторое время назад на сайтах, расположенных на хостинге, были обнаруженные странные ссылки в вредоносные коды. После поверхностного анализы был сделан вывод – взломаны сайты. Был обнаружен Shell, и через него на всех сайтах с целью ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад