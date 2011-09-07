kronosbest

1. Введение. Некоторое время назад на сайтах, расположенных на хостинге, были обнаруженные странные ссылки в вредоносные коды. После поверхностного анализы был сделан вывод – взломаны сайты. Был обнаружен Shell, и через него на всех сайтах с целью ...