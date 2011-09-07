kronosbest

Шовкун Олег kronosbest

 
30 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вебмастер. Сам себе менеджер проектов.

  • Сложный промосайт на Flash

    $1000

    Требуется исполнитель для многофункционального Flash сайта. Эскиз и требования к сайту в приложении. Это не ТЗ, ТЗ будем составлять вместе. От вас хочу увидеть: - Несколько ваших работ - Ориентировочную цену - Ориентировочный срок разработки ...

    Flash
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для портала

    $400

    Нужно разработать функциональный дизайн для портала про ОС Android. Основной раздел портала – каталог приложений. Основное требование к дизайну – ЮЗАБИЛИТИ. На сайте будут использоваться Ajax, JQuery. ТЗ готово, в нём довольно точно указано что и где должно ...

    AndroidjQueryAjax
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранение уязвимостей и последствий взлома

    $100

    1. Введение. Некоторое время назад на сайтах, расположенных на хостинге, были обнаруженные странные ссылки в вредоносные коды. После поверхностного анализы был сделан вывод – взломаны сайты. Был обнаружен Shell, и через него на всех сайтах с целью ...

    PHPHTMLJoomlaСайт на Joomla
    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад